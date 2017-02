IslamabadBei Razzien nach einem der schwersten Anschläge in der Geschichte Pakistans sind allein am Montag landesweit 538 Terrorverdächtige festgenommen worden. Das meldete der staatliche Sender Radio Pakistan. Am vergangenen Donnerstag waren bei einem Selbstmordattentat der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf einen Schrein liberaler Sufi-Muslime in Südpakistan mindestens 88 Menschen getötet worden.