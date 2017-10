In diesem Jahr wurden zwei Mitarbeiter von US-Konsulaten verhaftet und ein dritter vorübergehend festgenommen. Ihnen werden Kontakte zu dem Netzwerk des Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht in Gülen, der in den USA im Exil lebt, den Drahtzieher des Putschversuchs vom vergangenen Jahr.

AnkaraWegen des Streits mit der Türkei über die Festnahme von Mitarbeitern des US-Konsulats haben die USA einem Medienbericht zufolge eine Delegation in der Türkei entsandt. Sie solle Informationen und Beweise für die Anschuldigungen gegen die türkischen Mitarbeiter der US-Vertretungen einholen, berichtete der private Fernsehsender Haber Türk am Mittwoch.

Wegen der Festnahmen haben die USA die Visa-Vergabe an türkische Bürger zeitweise eingestellt. Daraufhin stoppte die Türkei auch die Ausgabe von Visa an US-Bürger. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bekräftigte am Mittwoch die Position der Regierung, dass der Visa-Streit unnötig sei und nur völlig unbeteiligten Bürgern schade. Beide Staaten sollten den Streit in gegenseitigem Einvernehmen beilegen.