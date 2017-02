RamallahDie Palästinenserführung hält trotz eines Kurswechsels der neuen US-Regierung weiter an einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt fest. US-Medien zitierten am Mittwoch einen hochrangigen Regierungsmitarbeiter, wonach Israel und die Palästinenser sich selbst auf eine Lösung einigen sollten. Es sei nicht an den USA, den Parteien die Vision einer Zwei-Staaten-Lösung aufzuzwingen.

„Diese Art von Gerede wird die Region nur weiter in Aufruhr versetzen und zu Unruhen führen, weil sie die Möglichkeit, einen palästinensischen Staat zu schaffen, ausschließt“, sagte Wasel Abu Jussef, führendes Mitglied der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), am Mittwoch. Die Zwei-Staaten-Lösung mit einem Staat Palästina neben Israel könne zu Stabilität und Sicherheit in der Region führen.