BrüsselDer libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch hat die Nato um Unterstützung beim Wiederaufbau der Sicherheitsstrukturen in seinem Land gebeten. Nach Angaben des Militärbündnisses geht es zunächst einmal um Beratung und Expertise.

Die Nato werde nun so schnell wie möglich diskutieren, wie sie der Bitte nachkommen könne, erklärte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssels. Dass die Nato grundsätzlich zu Unterstützung bereit ist, sei bereits beim Nato-Gipfel im vergangenen Sommer entschieden worden.