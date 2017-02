Bild vergrößern Estland warnt vor russischen Falschmeldungen als Reaktion auf die Präsenz der Nato in Osteuropa. dpa Bild:

Nach den Falschmeldung einer angeblichen Vergewaltigung durch Bundeswehrsoldaten in Litauen warnt auch Estland vor gezielten Propagandaangriffen aus Moskau. Der Kreml reagiere so auf die Nato-Präsenz in Osteuropa.