WashingtonNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich zuversichtlich gezeigt, dass ein Treffen der Nato-Außenminister zugunsten einer Teilnahme des Chefs des US-State Departments, Rex Tillerson, verschoben werden kann. Beide hätten vereinbart, dass ihre Mitarbeiter einen neuen Termin abstimmen sollten, sagte Stoltenberg der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch (Ortszeit) am Rande eines Anti-Terror-Treffens in Washington. Aus Kreisen hatte es zuvor geheißen, bei den für April geplanten Gesprächen werde Tillerson sich vertreten lassen.

Stoltenberg sagte, seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump habe dieser eine „sehr klare Botschaft“ gesendet, zur Nato zu stehen. Er stimme Trump zu, dass in Europa und Kanada mehr Geld für das Militärbündnis ausgegeben werden müsse, um Terrorismus zu bekämpfen. Die Nato habe ein noch „unausgeschöpftes Potenzial“, lokale Kräfte im Anti-Terrorkampf in Afghanistan und Irak zu trainieren. Trump und Stoltenberg werden sich am 12. April zum ersten Mal persönlich treffen.