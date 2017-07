AmsterdamDie radikalislamische IS-Miliz droht offenbar mit einem Anschlag auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden. Eine Sprecherin der Antiterror-Behörde NCTV sagte am Mittwoch, man nehme die Drohung ernst. Sie sei in einem Chatroom gemacht worden, den der Islamische Staat (IS) manchmal nutze, um mit seinen Anhängern zu kommunizieren. Dort sei zu einem Angriff am Fußballstadion in Utrecht am 19. Juli aufgerufen worden, wenn die englische gegen die schottische Nationalmannschaft spielt. Das Turnier beginnt am Sonntag. Titelverteidiger ist Deutschland.

An der grundsätzlichen Bewertung der Sicherheitslage änderte die NCTV nichts. Die Behörde geht weiter davon aus, dass eine erhebliche Anschlagswahrscheinlichkeit besteht, es aber keine konkreten Hinweise darauf gibt, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht.