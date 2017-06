LondonDie Verhandlungen über eine neue Regierung in Großbritannien dürften einem Abgeordneten der nordirischen DUP zufolge bis kommenden Donnerstag abgeschlossen sein. Die Chancen auf eine Vereinbarung mit den Konservativen von Premierministerin Theresa May bis dahin stünden „sehr gut“, sagte Jeffrey Donaldson dem Sender BBC. „Je früher, desto besser“, ergänzte er am Donnerstag. May treibe den Einigungsprozess voran. Auch Finanzminister Philip Hammond zeigte sich zuversichtlich. Zwar seien sich Tories und DUP nicht in allen Punkten einig, sagte er ebenfalls der BBC. In den wichtigen Fragen wie Wirtschaftswachstum, Verteidigung und Kampf gegen den Terrorismus jedoch schon.