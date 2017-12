WashingtonUS-Außenminister Rex Tillerson und sein russischer Kollege Sergej Lawrow wollen ihre diplomatischen Bemühungen im Atomstreit mit Nordkorea fortsetzen. Darüber seien sich beide Minister in einem Telefonat am Dienstag einig gewesen, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Mittwoch. Weder die Regierung in Washington noch die in Moskau nähmen es hin, dass Nordkorea eine Atommacht werde.