Eine solche Kehrtwende einer Regierung in einem laufenden Verfahren vor dem Supreme Court ist ungewöhnlich und bedeutet einen scharfen Bruch mit der Politik des Demokraten Obama. Die Behörde ist demokratisch dominiert und damit in der Regierung des Republikaners Trump isoliert. Die Arbeitgeber argumentieren in dem Fall, dass die Verzichtsklausel für schnellere und kostengünstigere Verfahren in Streitfällen sorgten. Die Arbeitnehmerseite verweist darauf, dass in Einzelverfahren die Erfolgsaussicht für eine größere Entschädigung gering seien. Mit einem Urteil ist frühestens im Herbst zu rechnen. Die wohl berühmteste Sammelklage ist die gegen den Energieriesen PG&E in Kalifornien, eingebracht 1993 von der einfachen Sachbearbeiterin Erin Brockovich, gespielt von Julia Roberts in den gleichnamigen Film in 2000. Dabei ging es zum Teil auch um Arbeiter des Konzerns, die durch massive Wasserverschmutzung durch hochgiftige Korrosionsschutzfarben erkrankten. Die erstrittene Summe von 333 Millionen Dollar für die Bürger des kleinen Ortes Hinkley, deren gesamtes Grundwasser kontaminiert war, war die bis dahin größte jemals erreichte Summe.