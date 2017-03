Es gibt keinen „Plan B“. Das bekannte Trumps Sprecher Sean Spicer noch am Vortag. Entweder der Entwurf des US-Präsidenten für die Abschaffung von Obamacare und die Gründung einer neuer Gesundheitsversicherung über den das US-Abgeordnetenhaus am Mittwoch abstimmen sollte wird beschlossen – oder eben nicht. Den gesamten Tag über herrschte deshalb rege Betriebsamkeit im Kapitol und im Weißen Haus. Per Twitter versuchte Trump noch Druck auf die Gegner in den eigenen Reihen aufzubauen: „Kontaktiert eure Abgeordneten und fordert sie auf, AHCS (American Health Care Act, Anmerkung der Redaktion) zu unterstützen“, wandte sich der Präsident an seine Follower. Ohne Erfolg.

Donald Trump krempelt die USA um. Während die Präsidenten-Familie aus ihrer Popularität Profit schlägt, werden Reporter attackiert und unschuldige Bürger an der Einreise gehindert. Zustände wie in einer Autokratie.

Den Hardlinern in der Partei, den Mitgliedern des sogenannten „Freedom Caucus“, hingegen geht die Reform von „Obamacare“ nicht weit genug. Sie wollen die Gesundheitsreform abschaffen – ohne eine Alternative zu etablieren. Die Gesundheitsvorsorge wäre dann keine Pflicht mehr, sondern wieder eine individuelle Entscheidung.

Trump gelang es nicht, die Kritiker umzustimmen. Jetzt muss doch ein „Plan B“ her. Bereits am Freitag könnte über eine leicht veränderte Version abgestimmt werden. Selbst wenn es auch dann nicht klappt: Langfristig dürften sich die Konservativen, die die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und im Senat haben, auf eine Reform einigen. Zu wichtig ist die Abschaffung von „Obamacare“ der Partei; zu verheerend das Signal, wenn man sich nicht einmal in dieser Frage einigen könnte.

Doch die Zeit spielt gegen Donald Trump. In den USA wachsen die Zweifel, was der US-Präsident nach seinem Stolperstart überhaupt bewegen kann. Wenn der so genannten mächtigste Mann der Welt nicht einmal die Gesundheitsreform durchdrücken kann, wie will er dann seine umstrittene Steuerreform durchsetzen, oder den Bau einer mutmaßlich 20 Milliarden US-Dollar teuren Grenzmauer nach Mexiko?