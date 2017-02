WienDas österreichische Bundesland Salzburg will sich gegen eine angekündigte Strafe der EU-Kommission wegen falscher Daten zur öffentlichen Verschuldung wehren. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, um diese Strafzahlung abwenden zu können“, sagte der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Mittwoch. Die EU-Kommission teilte zuvor mit, dass sie eine Strafe von rund 30 Millionen Euro verhängen will, da es schwerwiegende Nachlässigkeiten von Behörden in Salzburg gegeben habe. Das habe dazu geführt, dass das Defizit und der Schuldenstand Österreichs von 2008 bis 2012 in den Datenmeldungen an die EU-Behörde Eurostat 2012 und 2013 falsch dargestellt worden seien.

Der Salzburger Landeshauptmann wies die Vorwürfe zurück, da das Land Opfer eines strafrechtswidrigen Verhaltens gewesen sei. Salzburg habe bereits einen Monat nach Bekanntwerden des Finanzskandals mit der österreichischen Statistikbehörde Kontakt aufgenommen. Es sei der Verdacht aufgekommen, dass gemeldete Daten, die für die Weitergabe an Eurostat wesentlich seien, nicht richtig gewesen sein könnten. 2012 wurde bekannt, dass eine Mitarbeiterin der Salzburger Finanzabteilung spekulative Finanzgeschäfte vorgenommen hatte und damit dem Land ein millionenschwerer Schaden entstanden sei.