MarawiDas philippinische Militär hat bei Kämpfen gegen den Islamischen Staat zwei mutmaßliche Anführer der Terrormiliz getötet. Das bestätigte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana am Montag. Bei den Kämpfen seien demnach 17 Geiseln befreit worden. Lorenzana geht nach dem Tod der IS-Anführer davon aus, den Konflikt in der südphilippinischen Stadt Marawi bald beenden zu können: „Wir können vielleicht schon in einigen Tagen das Ende der Kämpfe bestätigen.“