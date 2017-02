Manche Politiker versprechen Arbeitsplätze, andere dichte Grenzen. Am späten Samstagabend erklärte der philippinische Präsident Rodrigo Duterte, er habe die Armee angewiesen, sich „auf einen langen Krieg vorzubereiten”. Frieden mit den maoistischen Rebellen werde es in dieser Generation nicht mehr geben. Beide Seiten hatten im August vergangenen Jahres eine Waffenruhe erklärt. Die informelle Vereinbarung wurde weitgehend eingehalten, während im Ausland Friedensgespräche geführt wurden. Duterte sagte nun aber, er habe die Regierungsvertreter angewiesen, am Ort der Verhandlungen in Rom ihre Zelte abzubrechen und zurückzukehren. Er habe kein Interesse mehr daran, mit den Anführern der Rebellen zu verhandeln.

Die Aufständischen hatten zuvor angekündigt, zum 10. Februar die seit fünf Monaten geltende Waffenruhe zu beenden. Die Rebellen hatten Dutertes Regierung Verrat und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Das Militär müsse nun bereit sein, sagte Duterte : „Geht zurück in eure Heerlager, putzt eure Gewehre und seid bereit zu kämpfen.” Nach Angaben der Armee habe es trotz des Waffenstillstandes seit Januar 18 Angriffe durch die kommunistischen Rebellen gegeben. Stabschef Eduardo Ano kündigte eine harte Vorgehensweise an.