SeoulTrotz mehrfacher Warnungen und Sanktionen hat Nordkorea nach Angaben Südkoreas erneut mehrere Raketen abgeschossen. Bei den Tests habe es sich offenbar um Land-Schiffs-Raketen gehandelt, erklärte das südkoreanische Militär. Solche Lenkflugkörper können gegen Schiffe eingesetzt werden. Sie seien in der nordkoreanischen Küstenstadt Wonsan abgeschossen worden und etwa 200 Kilometer weiter im Meer gelandet. Details zur Anzahl oder dem Flugverlauf gab es zunächst nicht.

Die Lage in der Region ist nach mehreren Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea, darunter Mittelstreckenraketen, in den vergangenen Monaten sehr angespannt. Mehrere UN-Resolutionen verbieten der kommunistischen Führung des Landes eigentlich Tests mit ballistischen Raketen. Das sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch Atomsprengköpfe ins Ziel befördern können. Anders als ballistische Raketen verfügen Marschflugkörper (Cruise Missile) über einen permanenten eigenen Antrieb.