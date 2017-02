Warschau Die verunglückte polnische Regierungschefin Beata Szydlo befand sich am Samstag weiter in einem Militärkrankenhaus in Warschau. Ihr Zustand sei „stabil“ und „unter Kontrolle“, sagte ihr Sprecher Rafael Bochenek der Agentur PAP zufolge. Der 53-Jährigen sei „nichts Ernsthaftes“ zugestoßen, so dass sie ihr Amt vom Krankenbett aus ausüben könne.

Szydlo bleibe die nächste Zeit unter ärztlicher Beobachtung. Es gebe Routineuntersuchungen, hieß es. Wann die Politikerin der national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) das Krankenhaus verlassen kann, war noch nicht absehbar.