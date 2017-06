WarschauDie polnische Regierungspartei PiS hat über Twitter eine flüchtlingsfeindliche Mitteilung verbreitet, aber nach kurzer Zeit wieder gelöscht. In dem Tweet der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit hieß es am Freitag: „Lassen Sie sich nicht einreden, dass eine Abneigung gegen Flüchtlinge etwas Schlechtes sei. Polen sind keine Ausnahme in Europa.“ Dazu wurden Zahlen aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew gestellt, denen zufolge eine Mehrheit in neun EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Polen, die Flüchtlingspolitik Brüssels ablehnt.