HarareIn der Hauptstadt von Simbabwe sind am frühen Mittwochmorgen mindestens drei Explosionen zu hören gewesen. Zugleich waren in Harare Militärfahrzeuge auf den Straßen zu sehen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP meldeten.

Soldaten hätten Passanten konfrontiert und Munition geladen. Die Explosionen ereigneten sich offenbar in der Nähe der Universität von Simbabwe. Am Dienstag hatte die AP außerhalb von Harare mehrere Schützenpanzer gesehen. Die US-Botschaft kündigte an, am Mittwoch geschlossen zu bleiben.