ParisDer konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon hat überraschend einen Wahlkampfauftritt abgesagt. Wahlkampfhelfer und Parteianhänger wurden auf der Landwirtschaftsmesse Salon d'Agriculture am Mittwoch erst in letzter Minute informiert. Einen Grund nannte Fillons Wahlkampfteam nicht, kündigte aber für den weiteren Verlauf des Tages eine Rede des Kandidaten in seiner Wahlkampfzentrale an. Die Zeitung "Journal du Dimanche" berichtete, Fillon müsse vor dem Ermittlungsrichter aussagen.

Die französische Justiz prüft, ob Fillon seine Frau und zwei seiner Kinder auf Staatskosten in Scheinarbeitsverhältnissen beschäftigt hat. Der Politiker bestreitet jedes Fehlverhalten, ist in Umfragen jedoch soweit zurückgefallen, dass er schon in der ersten Wahlrunde Ende April ausscheiden könnte.