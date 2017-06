CaracasBei Demonstrationen gegen die sozialistische Regierung in Venezuela ist erneut ein Mann ums Leben gekommen. Der 22-Jährige sei in Caracas erschossen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Vorfall habe sich ereignet, als Demonstranten von Sicherheitskräften auseinandergetrieben wurden. Damit steigt die Zahl der Toten der zwei Monaten andauernden Proteste auf 76. Mehr als 1000 wurden verletzt.