CaracasBei Protesten gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro in der venezolanischen Hauptstadt Caracas haben sich Demonstranten erneut Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Beamte feuerten am Samstag Tränengas in die Menge, wie die Zeitung „El Nacional“ berichtete. Einige Demonstranten warfen Steine auf die Polizisten.