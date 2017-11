DüsseldorfDer Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, doch erst am Wochenende wurden nähere Details über einen gewaltsamen Angriff auf den republikanischen US-Politiker Rand Paul bekannt. Der Senator und Ex-Präsidentschaftskandidat aus Kentucky wurde demnach auf seinem Grundstück in der Stadt Bowling Green attackiert, als er dabei war, seinen Rasen zu mähen. Der Täter: sein Nachbar, ein 59-jähriger Anästhesist. Der Angreifer wurde festgenommen, er hat die Tat gestanden.

Erste Berichte legten nahe, dass Paul kaum Verletzungen erlitten habe. US-Medien zitierten einen Report der Polizei: Demnach habe der Mann sein Opfer „vorsätzlich angriffen und leicht verletzt“. Das Magazin „Politico“ berichtete später unter Berufung auf den Haftbefehl, der Nachbar habe Paul hinterrücks überwältigt. Der Senator habe danach Atembeschwerden gehabt und Schnittverletzungen im Gesicht aufgewiesen. Einer seiner Berater, Doug Stafford, teilte laut „New York Times“ am Sonntag mit, Paul habe sich schwere Rippenverletzungen zugezogen, insgesamt seien fünf Rippen gebrochen. Paul selbst äußerte sich bislang nicht ausführlich zu der Attacke und schrieb auf Twitter lediglich von einem „unglücklichen Zwischenfall“.