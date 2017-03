WashingtonUS-Außenminister Rex Tillerson wird nicht am Treffen seiner Nato-Kollegen am 5. und 6. April in Brüssel teilnehmen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher am Dienstag in Washington. Die USA würden durch Tom Shannon vertreten, der derzeit als stellvertretender Außenminister fungiert und dies auch bereits unter Tillersons Vorgänger John Kerry getan hatte.

Tillerson werde sich bereits an diesem Mittwoch mit zahlreichen Außenministern aus Nato-Staaten in Washington treffen. An diesem Tag versammeln sich zahlreiche Chefdiplomaten aus bis zu 68 Ländern zu einer Anti-Terror-Koalition, um neue Möglichkeiten für den Kampf gegen den IS zu erörtern, hieß es.