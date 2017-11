AlabasterDer Senatssitz des US-Staats Alabama ist seit 26 Jahren fest in republikanischer Hand. So sollte es nach dem Willen der Partei natürlich bleiben, auch wenn dieses Mal das Rennen enger zu werden schien. Nach Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen den Kandidaten Roy Moore dürfen die Demokraten hoffen, bei der Nachwahl am 12. Dezember doch noch den Sieg zu erringen. Für die Republikaner eine Art Déjà-vu, verpassten sie doch in den vergangenen Jahren bereits mehrfach sicher geglaubte Sitze wegen Skandalen.

So erging es 2012 Todd Akin in Missouri. Er ließ im Wahlkampf verlauten, eine „echte Vergewaltigung“ führe nur sehr selten zu einer Schwangerschaft der Frau. In den Senat zog er danach nicht mehr ein. Im gleichen Jahr verlor sein Parteikollege Richard Mourdock im konservativen Indiana. Er hatte gesagt, wenn eine Frau nach einer Vergewaltigung schwanger werde, dann sei das Gottes Wille.