KairoZwei Jahre nach dem Bombenattentat auf einen russischen Ferienflieger in Ägypten hat sich Kremlchef Wladimir Putin bereiterklärt, gestoppte Flugverbindungen wieder aufzunehmen. Die Regierungen beider Länder sollten ein entsprechendes Protokoll ausarbeiten, sagte der russische Präsident bei einem Treffen mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi am Montag in Kairo.

Es war Putins erster Besuch in Ägypten nach dem Anschlag über der Sinai-Halbinsel im Oktober 2015. Damals kamen 224 Menschen ums Leben. Der in Ägypten operierende Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte den Anschlag für sich reklamiert. Moskau stoppte daraufhin aufgrund von Sicherheitsbedenken alle Direktflüge in das bei Russen beliebte Urlaubsland am Roten Meer.

Zudem riefen beide Staatschefs zu einer raschen Aufnahme eines direkten Dialogs zwischen Israel und den Palästinensern auf. Dabei solle es auch um den Status von Jerusalem gehen, sagte Putin. Alle Schritte, die dem Ergebnis solcher Verhandlungen zuvorkämen, seien kontraproduktiv, meinte er mit Blick auf die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA.