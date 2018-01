WarschauUS-Außenminister Rex Tillerson hat den Bau einer zweiten Erdgasleitung von Russland nach Deutschland kritisiert. „Die Vereinigten Staaten lehnen wie Polen die Pipeline Nord Stream 2 ab“, sagte Tillerson am Samstag in Warschau. Die Leitung am Meeresboden der Ostsee untergrabe die Versuche der Europäer, sich weniger abhängig von russischen Gaslieferungen zu machen.

Tillerson sagte, die Erdgasleitung sei nicht gesund für die Stabilität der europäischen Energieversorgung, sondern gebe Russland ein Werkzeug in die Hand, Energielieferungen als politisches Druckmittel einzusetzen. Dies sei Teil eines russischen Plans.