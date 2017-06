WashingtonVor der Aussage des gefeuerten FBI-Chefs James Comey vor dem Geheimdienstausschuss hat US-Präsident Donald Trump diesem viel Glück gewünscht. Das sagte Trump am Dienstag auf die Frage von Journalisten.

Comey wird am Donnerstag vor dem US-Senatsausschuss aussagen. Mit Spannung wird erwartet, ob er dabei auf die in Medien diskutierte Darstellung eingehen wird, wonach Trump versucht haben soll, ihn bei den Ermittlungen in der Russland-Affäre unter Druck zu setzen.