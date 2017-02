BrüsselDie Außenminister der Europäischen Union wollen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland unabhängig von einer möglichen Lockerung seitens der USA beibehalten. Die Strafmaßnahmen müssten solange in Kraft bleiben, bis Russlands Präsident Wladimir Putin die für die Ostukraine vereinbarte Feuerpause einhalte und den Abzug schwerer Waffen von den Frontlinien gewährleiste, hieß es auf dem Ministertreffen am Montag in Brüssel.

Die EU werde zudem niemals die Annexion der Halbinsel Krim durch Moskau akzeptieren, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Alle Seiten müssten das Minsker Friedensabkommen respektieren, erklärte sie weiter. Das Abkommen vom Februar 2015 hat zum Ziel, die Kämpfe zwischen dem ukrainischen Militär und den von Moskau unterstützten Separatisten in der Ostukraine zu beenden.