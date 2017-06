WellingtonUS-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson beauftragt, die auf einen Tiefpunkt angelangten Beziehungen zu Russland zu reparieren. Das sagte Tillerson am Dienstag selbst bei einem Besuch in Wellington, wo er mit dem neuseeländischen Premierminister Bill English zusammengetroffen war.

Trump habe ihm „ziemlich deutlich“ gesagt, dass er in jeglichem Tempo in den Bereichen handeln solle, in welchen Tillerson Fortschritte sehe, erklärte der Außenminister. In alle andere Dinge sei er nicht involviert.