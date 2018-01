Es gibt einen Satz in der viel gepriesenen und ebenso heftig attackierten Dankesrede von Oprah Winfrey bei den Golden Globes, der einen wesentlichen Unterschied in der Debatte um sexualisierte Gewalt macht. Und der lautet: „Zu lange sind die Frauen nicht gehört worden, die sich getraut haben, gegen allzu mächtige Männer aufzubegehren. Oder es ist ihnen nicht geglaubt worden. Diese Zeiten sind nun vorbei.“ Oprah Winfrey sagt damit etwas eigentlich Selbstverständliches. Sexuelle Selbstbestimmung ist nicht allein eine Frage von individueller Betroffenheit, von Twitter-Hashtags und zuweilen verbittert geführten Debatten in Öffentlichkeit und privatem Freundeskreis. Es ist eine Machtfrage und eine Frage der Verantwortung.

Ganz so klar ist das manch einem offenbar nicht. Denn ein Beitrag des „Zeitmagazins“ über die Anschuldigungen von drei Frauen gegen den Regisseur Dieter Wedel, zwei davon namentlich genannte Schauspielerinnen und eine anonyme Quelle, erzeugt heftige Reaktionen. Als „mediale Hinrichtung“ beschreibt ihn die ehemalige Gerichtsreporterin des „Spiegels“, Gisela Friedrichsen, in der „Welt“. Ein „Star Anwalt“ darf ihn in „Cicero“ als Beginn einer „Kampagne“ interpretieren, „die dazu angetreten ist, sämtliche Regeln des Rechtssystems auszuhebeln“.