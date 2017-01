Er hoffe, dass russische und amerikanische Experten bei den Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana Diskussionen über den Antiterrorkampf in Syrien beginnen könnten, sagte Lawrow. Dort treffen sich Vertreter der syrischen Regierung und Opposition am Montag zu Gesprächen.

MoskauRussland hat Vertreter der künftigen US-Regierung von Donald Trump zu Syrien-Gesprächen in Kasachstan eingeladen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Dienstag, sein Land begrüße es, dass der künftige US-Präsident seinen Fokus auf den Kampf gegen Terrorismus lege.

„Wir hoffen, dass die neue Regierung in der Lage sein wird, diesen Vorschlag zu akzeptieren“, sagte Lawrow in Richtung Washington. Die Gespräche in Astana seien die erste Möglichkeit, um über einen effektiveren Kampf gegen Terroristen in Syrien zu beratschlagen. Moskau erwarte, dass die Kooperation für eine Beilegung der Syrien-Krise mit der neuen US-Regierung produktiver sein werde als mit der scheidenden Führung um Präsident Barack Obama.