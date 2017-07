MogadischuDas US-Militär hat nach eigenen Angaben einen Angriff gegen die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz in Somalia geflogen. Der Luftangriff habe bereits am Sonntag stattgefunden, teilte Pentagon-Sprecherin Audricia Harris am Dienstag mit. Sie sagte nicht, ob es sich dabei um einen Drohnenangriff handelte. Das US-Militär bewerte derzeit noch die Ergebnisse.

Bereits im Juni hatten die USA einen Angriff auf die Al-Shabaab-Miliz geflogen, bei dem nach US-Angaben acht Kämpfer in einem Kommando- und Logistikzentrum der Extremisten im Süden des Landes getötet wurden. Das Trainingslager in der Nähe der Stadt Saakow sei zerstört worden, teilte der somalische Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed mit. US-Präsident Donald Trump hat eine Ausweitung der Einsätze in Somalia genehmigt, darunter auch mehr Luftangriffe. Die USA hatten im April angekündigt, Dutzende Soldaten in das Land schicken zu wollen.