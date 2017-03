Bei den drei Stunden lang andauernden Gefechten sollen acht Terroristen und zwei Soldaten getötet worden sein. Friedenstruppen der Afrikanischen Union (Amisom), die am Rande der Stadt stationiert sind, beteiligten sich Madobe zufolge nicht an den Kämpfen.

MogadischuBei Kämpfen zwischen somalischen Truppen und Terroristen der Al-Shabaab sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Die islamistische Terrorgruppe hatte die Hafenstadt Barawe in der Region Lower Shabelle in der Nacht zum Donnerstag mit Booten und zu Lande angegriffen, sagte der Bürgermeister der Stadt, Omar Madobe.

Die sunnitischen Extremisten der Al-Shabaab versuchen seit Jahren einen so genannten Gottesstaat zu errichten. In dem Land am Horn von Afrika sind derzeit mehr als sechs Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung – in Folge einer schweren Dürre auf humanitäre Hilfe angewiesen.