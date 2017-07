Washington/BerlinWenige Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in einem Telefonat über die Streitfragen Klima, Handel und Migration beraten. Trump habe auch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni telefoniert, teilte das US-Präsidialamt in Washington mit.

Die Diskussion zwischen Trump und Merkel sei "ausführlich" gewesen, sagte ein Vertreter des Präsidialamtes. Dabei sei es vor allem um den Klimawandel und Handelsfragen gegangen. Trump hat das internationale Klimaabkommen von Paris, das die CO2-Emissionen reduzieren soll, aufgekündigt. International stieß dies auf harsche Kritik.