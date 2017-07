Teheran Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat den Stopp eines türkischen Staudammprojekts an Euphrat und Tigris gefordert. Die Dämme wären für den gesamten Nahen Osten gefährlich, sagte Ruhani am Montag auf einer Konferenz zu Sandstürmen in Teheran. Es war die erste öffentliche Kritik des iranischen Präsidenten an dem Projekt, das im Nahen Osten umstritten ist.