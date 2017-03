PekingUS-Außenminister Rex Tillerson hat im Konflikt mit Nordkorea deutlich versöhnlichere Töne angeschlagen. Nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi am Samstag in Peking sagte der frühere Ölmanager, die USA und China wollten zusammenarbeiten, um die Regierung in Pjöngjang von ihrem Kurs abzubringen. Noch am Freitag hatte der US-Politiker bei einem Besuch in Südkorea eine härtere Gangart angekündigt und auch einen Militäreinsatz nicht ausgeschlossen. Wang pochte darauf, den Konflikt friedlich beizulegen. Es müsse unter allen Umständen eine diplomatische Lösung geben. Für Sonntag ist auch ein Gespräch Tillersons mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geplant.