KabulDie USA haben mit einer Serie von Luftangriffen auf radikalislamische Taliban in die schweren Kämpfe in der südafghanischen Provinz Helmand eingegriffen. Das sagte der Sprecher der US- und NATO-Streitkräfte in Afghanistan, Charles Cleveland, am Mittwoch. Er sprach von „etwa 15 Luftschlägen in 48 Stunden“.

Helmand ist seit Monaten ein Hauptziel der Taliban in ihrem Kampf um mehr Territorium in Afghanistan. Sie kontrollieren mittlerweile bis zu 80 Prozent der Provinz. Vor zwei Tagen hatten sie einen schweren Angriff auf das Zentrum des Bezirks Sangin begonnen. Unter anderem hatten sie unter einem Armeeposten einen Tunnel gegraben und dort eine Bombe gezündet. Ein Sprecher des 215. Korps, Mohammed Rassul Sasai, sprach von bis zu acht weiteren Selbstmordanschlägen.