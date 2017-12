WashingtonDie Verabschiedung der von US-Präsident Donald Trump versprochenen Steuerreform ist noch nicht in trockenen Tüchern. Die republikanische Senatorin Susan Collins sagte am Sonntag dem Sender CBS, sie habe sich bislang nicht festgelegt, ob sie dem Vorhaben endgültig zustimmen werde. Sie verwies darauf, dass Senat und Repräsentantenhaus noch ihre unterschiedlichen Entwürfe in Einklang bringen müssten. Sie wolle erst abwarten, was dabei herauskomme. „Ich werde keine endgültige Entscheidung treffen, bis ich gesehen habe, was das für ein Paket ist.“

Sollte Collins sich gegen den gemeinsamen Entwurf aussprechen, den die beiden Kongresskammern ausarbeiten, könnte es für die Reform eng werden. Die Republikaner können sich im Senat maximal zwei Abweichler in den eigenen Reihen erlauben, wenn die Demokraten wie erwartet geschlossen gegen das Vorhaben stimmen. Neben Collins steht auch Bob Corker der Reform kritisch gegenüber. Er hatte gegen den Senatsentwurf gestimmt, der mit dem des Repräsentantenhauses in Einklang gebracht werden muss. Collins stimmte erst nach langem Zögern dafür.