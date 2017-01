PalmyraDie Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Syriens historischer Oasenstadt Palmyra Teile des römischen Amphitheaters zerstört. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana am Freitag unter Berufung auf lokale Quellen.

Demnach wurden neben der Fassade des Theaters auch das Tetrapylon, ein typisches Monument der römischen Architektur, zerstört. Weitere Einzelheiten nannte Sana nicht. Palmyra gehört zum Unesco-Weltkulturerbe.