Bis auf wenige Kämpfe scheint die Waffenruhe in Syrien zu halten. Derweil wird im Kasachischen Astana eine Syrien-Friedenskonferenz vorbereitet. Frankreich möchte, dass die Verhandlungen unter UN-Aufsicht stattfinden.

Der seit Dezember in Syrien geltende Waffenstillstand hält weitgehend. Zu dieser Einschätzung kamen am Donnerstag sowohl die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, als auch der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura. Putin und Erdogan vereinbarten nach Angaben des Präsidialamtes in Moskau außerdem, die Vorbereitungen der in Kasachstan geplanten Syrien-Friedenskonferenz voranzutreiben. Putin habe darüber auch mit seinem kasachischen Kollegen Nursultan Nasarbajew gesprochen. Angesichts der veränderten militärischen Lage in Syrien begann Russland unterdessen mit einem Umbau seiner Truppen dort. Von dem Waffenstillstand sind extremistische Gruppen wie der Islamische Staat ausgenommen.

De Mistura sagte in Genf, die Waffenruhe werde nur in einzelnen Fällen verletzt. Außerdem komme noch immer nicht ausreichend Hilfe in die belagerten Gebiete. Probleme gebe es bei der Evakuierung der schiitischen Dörfer Fua und Kefraja in der Provinz Idlib. Rebellengruppen hinderten 23 Busse daran, die beiden Orte zu verlassen. Kämpfe gebe es noch im Tal Wadi Barada, wo die Trinkwasserbrunnen für die Hauptstadt Damaskus liegen. Im Hinblick auf die Konferenz im kasachischen Astana sagte de Mistura, er gehe davon aus, dass die UN dazu einladen würden. In der Stadt wollen Russland, die Türkei und der Iran mit Vertretern der syrischen Regierung und einigen Rebellengruppen über ein Ende der Kämpfe und die Zukunft Syriens beraten. Die Konferenz soll nach russischer Darstellung eine Ergänzung zu den UN-Friedensgesprächen sein. Diese hatten erfolglos in Genf stattgefunden. Für diesen Verhandlungsrahmen sprach sich am Donnerstag der französische Präsident François Hollande aus. Die Syrien-Friedensgespräche müssten unter der UN-Schirmherrschaft stattfinden, sagte er. In westlichen Diplomatenkreisen wird die russische Initiative mit Argwohn betrachtet.