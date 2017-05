LondonIm Zuge der Ermittlungen nach dem Anschlag auf das Ariana-Grande-Konzert in Manchester hat die Polizei innerhalb von Stunden drei weitere Männer festgenommen. Es handelte sich um einen 23-Jährigen, einen 25-Jährigen und einen 19-Jährigen, die vorerst wegen des Verdachts terroristischer Straftaten festgesetzt worden waren. Die Polizei meldete die jüngste Festnahme am Montagmorgen via Twitter.

Die Ermittler erklärten am Sonntag, sie hätten bereits einen großen Teil des möglichen Netzwerkes um den mutmaßlichen Attentäter von vor einer Woche, Salman Abedi, zerschlagen. Sie erwarteten jedoch weitere Festnahmen. Die Ermittlungen liefen noch immer auf Hochtouren, teilte Innenministerin Amber Rudd mit. „Bis die Operation komplett ist, können wir nicht absolut sicher sein, dass sie abgeschlossen ist.“