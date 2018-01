PristinaDas US-Außenministerium hat seine Bürger vor möglichen Terroranschlägen im Kosovo gewarnt. US-Bürger in dem Staat sollten wegen Terrorismus besonders aufmerksam sein, hieß es in einer Warnung des Ministeriums. „Terrorgruppen sind weiter dabei, mögliche Anschläge auf dem Balkan zu planen, darunter das Kosovo.“ Genauere Gründe waren zunächst nicht bekannt. Vertreter im Kosovo konnten am Sonntag nicht für eine Stellungnahme erreicht werden.