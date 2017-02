TampaDer Terrormiliz Islamischer Staat mögliche Rekruten in den Sozialen Medien wegschnappen - das ist einfach gesprochen die Idee eines seit mehreren Jahren laufenden Programms des US-Militärs. Auf diese Weise soll den islamischen Extremisten eine Quelle für Nachschub an Kämpfern abgegraben werden. Doch das als „WebOps“ bekannte Counter-Programm gegen die Propaganda-Maschinerie des IS im Netz leidet an Inkompetenz, geschönten Daten und Vetternwirtschaft, wie Recherchen der Nachrichtenagentur AP ergaben.

Und besonders peinlich: Sprachliche Mängel in der am Zentralkommando der US-Streitkräfte in Tampa in Florida ansässigen Gruppe aus Dutzenden zivilen Analysten haben im Netz schon für reichlich Gespött gesorgt: So hätten Übersetzer wiederholt die arabischen Wörter für „Salat“ und „Autorität“ durcheinandergebracht, sagten aktuelle und frühere Mitarbeiter von „WebOps“ der AP. Solch eine Inkompetenz bei einer Zielgruppe, die oftmals perfekt Arabisch spricht - da schien eine erfolgreiche Kontaktaufnahme mit dem Ziel, potenzielle Rekruten vom IS fernzuhalten, von vornherein unmöglich.