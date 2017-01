CharlestonIm Prozess gegen den Todesschützen von Charleston beginnt am Mittwoch die Festlegung des Strafmaßes. Dieselben Geschworenen, die den Angeklagten Dylann Roof im Dezember des neunfachen Mordes an schwarzen Gemeindemitgliedern für schuldig befunden hatten, müssen nun entscheiden, ob der 22-Jährige lebenslang ins Gefängnis oder hingerichtet werden soll.

Die Staatsanwaltschaft will bis zu 38 Zeugen aufrufen. Roof will sich selbst verteidigen und hat angekündigt, er wolle keine Zeugen einberufen oder weitere Beweise vorlegen. Richter Richard Gergel hatte ihn noch am Wochenende untersuchen lassen, um sicherzustellen, dass der Angeklagte geistig gesund ist.