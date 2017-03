DohukDeutsche Fachleute bilden im Nordirak künftig Psychotherapeuten zur Behandlung traumatisierter Gewaltopfer aus. In der kurdischen Stadt Dohuk wurde am Donnerstag ein von Baden-Württemberg unterstütztes Traumazentrum eröffnet, wie Projektleiter Jan Ilhan Kizilhan mitteilte. Dort werden zunächst 30 Studenten im Rahmen des Masterstudiengangs „Psychotherapy and Psychotraumatology“ weitergebildet. Sie sollen sich vor allem um die Opfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kümmern.

Hunderttausende Menschen im Irak sind der Gewalt der Extremisten ausgesetzt gewesen. Zu ihnen gehören unter anderem Frauen der religiösen Minderheit der Jesiden, die vom IS als „Sexsklavinnen“ missbraucht wurden. Auch nach ihrer Befreiung leiden sie unter schweren Traumata, ohne dass es eine angemessene Behandlung gibt. Für rund 5,5 Millionen Menschen im Nordirak ständen nur 26 Psychotherapeuten zur Verfügung, sagte Kizilhan. „Diese sind angesichts der vielen Gewaltopfer völlig überfordert.“