WashingtonNach intimen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen über eine mögliche Leihmutterschaft wird der republikanische US-Abgeordnete Trent Franks zurücktreten. Der Schritt werde zum 31. Januar wirksam, kündigte er am Donnerstag (Ortszeit) an. Er bereue, dass solche Diskussionen am Arbeitsplatz zu Unbehagen geführt hätten. Er werde weder seine Familie noch Mitarbeiter und Kollegen einer übertriebenen öffentlichen Diskussion aussetzen.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hatte Franks den Rücktritt nach Bekanntwerden der Vorwürfe nahegelegt. Die Anschuldigungen seien ernst. In einer Mitteilung erklärte Franks, er habe seine Mitarbeiter niemals körperlich eingeschüchtert, sie zu etwas genötigt oder versucht, sexuellen Kontakt zu ihnen zu haben.