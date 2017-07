WarschauIn Polen hat das Unterhaus des Parlamentes am Donnerstag der auch in der EU umstrittenen Justizreform zugestimmt. Nun muss das Gesetz, durch das die Regierung Einfluss auf das Oberste Gericht nehmen kann, noch das Oberhaus passieren. In beiden Parlamentskammern hat die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Mehrheit.