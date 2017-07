Sao PauloBrasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva will gegen seine Verurteilung wegen Korruption Berufung einlegen und bei der Präsidentschaftswahl 2018 kandidieren. "Sie haben mich nicht aus dem Spiel gedrängt", sagte der in der Bevölkerung nach wie vor populäre Links-Politiker am Donnerstag vor Anhängern. Er erklärte erneut, die Anklage gegen ihn sei der Versuch, die Wahlen im kommenden Jahr zu beeinflussen. Ein Gericht hatte Lula am Mittwoch zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Annahme von Schmiergeld verurteilt. Für ihn ist das ein herber Rückschlag bei seinen Bemühungen um eine Wiederwahl, da er während eines Berufungsverfahrens nicht ins Amt zurückkehren dürfte. Daher ist es wahrscheinlich, dass nun andere Kandidaten nach vorne drängen werden.