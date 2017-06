Washington/PekingUS-Präsident Donald Trump hat die chinesische Nordkorea-Politik als Fehlschlag kritisiert. Zwar wisse er die Bemühungen seines Kollegen Xi Jinping sehr zu schätzen, schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Allerdings erklärte er weiter: „Es hat nicht funktioniert. Wenigstens weiß ich, dass es China versucht hat!“ Unklar ist, ob Trump damit einen Kurswechsel signalisierte. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking erklärte, die Volksrepublik unternehme unermüdlich Anstrengungen zur Minderung der Spannungen im Korea-Konflikt. Eine Lösung des Atomwaffen-Problems auf der Halbinsel sei zudem in Chinas eigenem Interesse.

Trump verschärft mit seiner Aussage nach dem Tod des kürzlich von Nordkorea freigelassenen US-Studenten Otto Warmbier den Ton. Er machte „das brutale Regime“ in Pjöngjang für die schweren Hirnschäden verantwortlich, an denen Warmbier starb. Zudem erhöht er den Druck auf China, Nordkorea zur Aufgabe seines Atom- und Raketenprogramms zu veranlassen. Die staatliche chinesische Zeitung „Global Times“ warnte, der Tod Warmbiers könne die US-Regierung zu so einem Vorgehen bewegen. China werde sich allerdings „durch Druck auf Nordkorea nicht wie ein 'US-Verbündeter' verhalten“, hieß es in einem Kommentar.