IstanbulDie Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan bei ihrem Einsatz in Syrien die Befreiung der IS-Hochburg Rakka zum Endziel. „Das ultimative Ziel ist die Säuberung der 5000 Quadratkilometern großen Region“, sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul. Die türkischen Streitkräfte hätten nicht vor, in Syrien zu bleiben, wenn es in dem Gebiet keine Kämpfer des Islamischen Staates und der Kurden-Miliz YPG mehr gebe.

Erdogan hatte nach Angaben aus Regierungskreisen jüngst mit US-Präsident Donald Trump vereinbart, dass beide Länder in Rakka und Al-Bab gemeinsam vorgehen. Erdogan habe Trump zudem aufgefordert, nicht länger die syrische Kurdenmiliz YPG zu unterstützen. Die YPG ist der wichtigste US-Verbündete im Kampf am Boden gegen den IS in Syrien. Erdogan fürchtet aber, dass ein Erstarken der Kurden in Syrien dem Unabhängigkeitskampf der Kurden in der Türkei neuen Schwung verleiht. Trump hat die Vernichtung des IS zu einem Hauptziel seiner Präsidentschaft erklärt. Er will dazu auch die Nato verstärkt einsetzen.